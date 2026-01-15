Πιερρακάκης: Από σήμερα άμεσες πληρωμές IRIS έως 1.000 ευρώ
Πιερρακάκης: Από σήμερα άμεσες πληρωμές IRIS έως 1.000 ευρώ
Βάσει του νέου πλαισίου, οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες
Από σήμερα Πέμπτη 15/1 διπλασιάζονται τα ημερήσια όρια του IRIS, επιτρέποντας άμεσες πληρωμές έως 1.000 ευρώ, απλά, γρήγορα και χωρίς καμία προμήθεια.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτηση του αναφέρει μεταξύ άλλων πώς «περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητα σημαίνουν πιο σύγχρονες, διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές».
«Από σήμερα τα ημερήσια όρια του IRIS διπλασιάζονται, επιτρέποντας άμεσες πληρωμές έως 1.000€, απλά, γρήγορα και χωρίς καμία προμήθεια για τους πολίτες. Περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητα σημαίνουν πιο σύγχρονες, διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές».
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτηση του αναφέρει μεταξύ άλλων πώς «περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητα σημαίνουν πιο σύγχρονες, διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές».
«Από σήμερα τα ημερήσια όρια του IRIS διπλασιάζονται, επιτρέποντας άμεσες πληρωμές έως 1.000€, απλά, γρήγορα και χωρίς καμία προμήθεια για τους πολίτες. Περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητα σημαίνουν πιο σύγχρονες, διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές».
Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα