Πιερρακάκης: Από σήμερα άμεσες πληρωμές IRIS έως 1.000 ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πιερρακάκης: Από σήμερα άμεσες πληρωμές IRIS έως 1.000 ευρώ

Βάσει του νέου πλαισίου, οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες

Από σήμερα Πέμπτη 15/1 διπλασιάζονται τα ημερήσια όρια του IRIS, επιτρέποντας άμεσες πληρωμές έως 1.000 ευρώ, απλά, γρήγορα και χωρίς καμία προμήθεια.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτηση του αναφέρει μεταξύ άλλων πώς «περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητα σημαίνουν πιο σύγχρονες, διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές».


Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη

«Από σήμερα τα ημερήσια όρια του IRIS διπλασιάζονται, επιτρέποντας άμεσες πληρωμές έως 1.000€, απλά, γρήγορα και χωρίς καμία προμήθεια για τους πολίτες. Περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητα σημαίνουν πιο σύγχρονες, διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές».
