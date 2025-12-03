Tα αναχώματα του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην επιστροφή Τσίπρα και το «τετ-α-τετ» Ανδρουλάκη-Δούκα για το κυκλοφοριακό
Tα αναχώματα του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην επιστροφή Τσίπρα και το «τετ-α-τετ» Ανδρουλάκη-Δούκα για το κυκλοφοριακό
Το ΠΑΣΟΚ ψάχνει στρατηγική για να περιορίσει την επιστροφή Τσίπρα στην πολιτική σκηνή - Η κοινή παρουσία Ανδρουλάκη και Δούκα σε εκδήλωση και οι συζητήσεις για συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις
Επιχείρηση του ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει αναχώματα στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα για μια δυναμική επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή βρίσκεται σε εξέλιξη, κάτι που φάνηκε και από την κοινή παρουσία Νίκου Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα σε χθεσινοβραδινή εκδήλωση, όπου παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική.
Η «γραμμή» του Χάρη Δούκα για προγραμματικό διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις –και με το κόμμα Τσίπρα εφόσον ιδρυθεί- φαίνεται ότι υιοθετείται τώρα τόσο από τη Χαριλάου Τρικούπη, όσο και από άλλα στελέχη που αναζητούν δρόμο υπέρβασης της εικόνας με την «ακούνητη βελόνα» στα γκάλοπ. Μετά από τη σχετική προειδοποίηση από τον Παύλο Γερουλάνο που προκάλεσε πλήθος συζητήσεων εκτός και εντός του ΠΑΣΟΚ και η Άννα Διαμαντοπούλου σημειώνει την ανάγκη ενός ανοιχτού «προσκλητηρίου» για την επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ ακόμη και βουλευτών του που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος βλέπει το κόμμα του να μην μπορεί να κάνει το δημοσκοπικό άλμα και να περιορίσει την απόσταση από το ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, προαναγγέλλει τώρα πρωτοβουλία προς τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις για τη συνεργασία για την αναθεώρηση του άρθρου 86, ενώ την τελευταία στιγμή απέστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα σε εκδήλωση για το περιβάλλον με βασικούς ομιλητές, τον Σωκράτη Φάμελλο, τον Αλέξη Χαρίτση αλλά και το Χάρη Δούκα.
Η συζήτηση πάντως για τις μετεκλογικές συνεργασίες ταλανίζει το ΠΑΣΟΚ και εμφανίζει τις δύο διαφορετικές γραμμές- παρότι σχεδόν όλα τα στελέχη κατανοούν ότι στο δρόμο προς το Συνέδριο η προηγούμενη απόφαση για την «αυτόνομη πορεία» δεν μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες «απομόνωσης» και να ακυρώσει κάθε γέφυρα επικοινωνίας με όμορες δυνάμεις. Το στοίχημα της διεύρυνσης είναι στις προτεραιότητες, με τον Κώστα Σκανδαλίδη να αναλαμβάνει ως επικεφαλής της αρμόδιας Επιτροπής κεντρικό ρόλο. «Δεν πρέπει να έχουμε στο ΠΑΣΟΚ face control», λέει ο Μιχάλης Κατρίνης που έθεσε το θέμα της διεύρυνσης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου, ενώ και ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, στον οποίο είχε γίνει πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν να μπει στην πρώτη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, κινείται με τις δημόσιες παρεμβάσεις του προς αυτήν την κατεύθυνση. «Ναι» στο διάλογο, αλλά όχι με τον κ. Τσίπρα λέει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, δηλώνοντας ότι «κανένα στημένο rebrading δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε επιλογές που πλήγωσαν την παράταξη και τη χώρα». «Ναι» στο διάλογο και με τον Αλέξη Τσίπρα λέει αντιθέτως η Ανανεωτική Αριστερά, μια από τις συνιστώσες του ΠΑΣΟΚ- ο Θόδωρος Μαργαρίτης μίλησε προχθές σε εκδήλωση στην Πάτρα, όπου στο πάνελ των ομιλητών ήταν η Μαριλίζα Ξενογαννακοπούλου (από τον ΣΥΡΙΖΑ) και ο Νίκος Μπίστης (Νέα Αριστερά).
Στις «παραφωνίες» που πρέπει να μην ακούγονται από την «όχθη» του ΠΑΣΟΚ εφεξής σημειώνεται αυτή του Πέτρου Παππά ο οποίος μίλησε με καλά λόγια για τον Άδωνι Γεωργιάδη και την «εργατικότητά» του στο υπουργείο Υγείας. «Αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη», τονίζουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ ακολουθώντας την «γραμμή» της σφοδρής αντιπαράθεσης με το Μέγαρο Μαξίμου και της διεκδίκησης το κόμμα τους να ξεπεράσει τη συνθήκη της ακούνητης βελόνας και να παρουσιαστεί ως η μόνη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Χθες ηγεσία, κορυφαία στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από το λεκανοπέδιο Αττικής συμμετείχαν σε εκδήλωση για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, που οργανώθηκε σε συνεργασία με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη του ΤΕΕ και του Νίκου Μήλη.
Ο Χάρης Δούκας, με τη διπλή ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων και του κορυφαίου στελέχους του ΠΑΣΟΚ μίλησε μεταξύ άλλων για τα βήματα που πρέπει να γίνουν και πρότεινε μια «γενναία ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και επανασχεδιασμός ενιαία του συγκοινωνιακού έργου». Ανέβηκε στο βήμα λίγο πριν από την ομιλία Ανδρουλάκη και ξεκίνησε την ομιλία του με μια ιστορία από το μακρινό Λος Άντζελες, πολλά χρόνια πίσω. «Σε αυτή την θηριώδη πόλη, υπήρχε ένας δρόμος που ήταν 3 και 3 λωρίδες ανά κατεύθυνση και ήταν μονίμως μποτιλιαρισμένος. Αποφάσισαν και αύξησαν τις λωρίδες σε 6 και 6. Γέμισε πάλι. Σήμερα έχει 12 λωρίδες προς τη μια κατεύθυνση και 12 προς την άλλη και πάλι έχει μποτιλιάρισμα. Πιο κοντά μας, το Παρίσι, έχει έναν περιφερειακό δακτύλιο 72 χιλιομέτρων. Κατασκευάστηκε το 1985, ως έργο κομβικής σημασίας για το κυκλοφοριακό. Ένα χρόνο αργότερα, το 1986, ο περιφερειακός δακτύλιος ήταν γεμάτος, όλες τις ώρες της ημέρας. Συμπέρασμα: Λύση για το κυκλοφοριακό δεν υπάρχει. Σε καμία πόλη του κόσμου. Υπάρχουν όμως λύσεις για την κινητικότητα. Σημαντικές μελέτες που ξεκίνησαν από την 10ετία του 1960, έχουν τεκμηριώσει ότι υπάρχουν λύσεις – και η κάθε πόλη πρέπει να τις αναζητήσει – για να εξυπηρετούνται οι μετακινούμενοι, όχι το αυτοκίνητο. Δυστυχώς, αυτή η επιστημονικά τεκμηριωμένη αλήθεια, δεν έχει συναντηθεί – εκ του αποτελέσματος – με το ελληνικό κράτος», τόνισε ο κ. Δούκας και συνέχισε λέγοντας: «Αποσπασματικές παρεμβάσεις σε οδικά έργα, ανεπαρκές παρεμβάσεις στο δημόσιο δίκτυο συγκοινωνίας, εφαρμογή αναχρονιστικών και αποτελεσματικών μέτρων όπως ο δακτύλιος, και κυρίως καμία φροντίδα για τις ανάγκες του μετακινούμενου πολίτη, συνθέτουν το χάος που λέγεται κυκλοφοριακό. Δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση, ούτε μια δράση, ούτε μια παρέμβαση, ακόμη και σήμερα που η Αττική αναστενάζει καθημερινά στους δρόμους, που να δείχνει ότι θα πορευτούμε στοιχειωδώς στον δρόμο της λογικής και των πραγματικών λύσεων».
Σύμφωνα με τον κ. Δούκα «δυστυχώς στην Αττική, εδώ και χρόνια δεν γίνεται τίποτα- για να μην μηδενίζω όμως έστω και τις περιορισμένες προσπάθειες που γίνονται, να σημειώσω τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση του στόλου των λεωφορείων, ενώ είναι σε εξέλιξη και τα έργα για την σημαντική Γραμμή 4 του Μετρό». Αλλά, όπως πρόσθεσε: «Δείτε όμως πως εξουδετερώνονται δύο παρεμβάσεις που είναι σε σωστή κατεύθυνση. Το 2024 υπολογίζεται ότι χάθηκαν περίπου 500.000 δρομολόγια λεωφορείων, λόγω έλλειψης οδηγών. Το δε μετρό, θα έλεγα ότι σχεδόν υπολειτουργεί σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες που έχει. Πρόσφατη μελέτη της Ένωσης Συγκοινωνιολόγων, στις αρχές του χρόνου, αναφέρει ότι η συχνότητα των συρμών του μετρό είναι ανά έξι λεπτά. Αν αυτός ο χρόνος περιοριζόταν στα τρία λεπτά, θα ισοδυναμούσε σαν να αποκτούσε η Αττική μία λεωφόρο 110 χιλιομέτρων, απορροφώντας τις αντίστοιχες μετακινήσεις».
«Τετ-α-τετ» Ανδρουλάκη- ΔούκαΤο «ενσταντανέ» με τους κ.κ. Ανδρουλάκη και Δούκα, δίπλα-δίπλα, να συζητούν χαμηλόφωνα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν κάτι που συζητήθηκε έντονα από άλλα στελέχη- κάποια από αυτά αναρωτιόντουσαν μάλιστα αν οι δυο τους σχολίαζαν το «βιβλίο» Τσίπρα και πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να απαντήσει την «επόμενη μέρα». Πληροφορίες αναφέρουν ότι συζήτησαν με γρήγορες αναφορές για τη συγκυρία, στην «καρδιά» της Ευρώπης και στην παγκόσμια κοινότητα αλλά και για το ρόλο της κεντροαριστεράς και τις κινήσεις του ΠΑΣΟΚ στην εσωτερική πολιτική σκακιέρα προς τις κρίσιμες εκλογές.
