Tα αναχώματα του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην επιστροφή Τσίπρα και το «τετ-α-τετ» Ανδρουλάκη-Δούκα για το κυκλοφοριακό

Το ΠΑΣΟΚ ψάχνει στρατηγική για να περιορίσει την επιστροφή Τσίπρα στην πολιτική σκηνή - Η κοινή παρουσία Ανδρουλάκη και Δούκα σε εκδήλωση και οι συζητήσεις για συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις