Γεωργιάδης: Στο 4,07 με άριστα το 5 η αξιολόγηση πολιτών που νοσηλεύτηκαν στο ΕΣΥ
«Αυτό ειναι το "ΕΣΥ που καταρρέει…"….προχωρούμε στις Μεταρρυθμίσεις μας», δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας
Στο 4,07 με άριστα το 5 βρίσκεται ο γενικός μέσος όρος ικανοποίησης των πολιτών που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα, με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Από το εργαλείο αξιολόγησης του υπουργείου Υγείας, όπου οι πολίτες καλούνται να βαθμολογήσουν τη νοσηλεία τους μετά το εξιτήριο, προκύπτουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία ο υπουργός ανήρτησε σε πίνακες.
Ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε ανάρτηση στο Χ γράφοντας: «Δείτε μόνοι σας τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του εργαλείου της αυτοαξιολόγησης από τους ίδιους τους χρήστες του ΕΣΥ.
Έχουμε ήδη βαθμολογία από πραγματικούς 26:364 ασθενείς, που μας απάντησαν αφού έλαβαν εξιτήριο. Γενικός μέσος όρος ικανοποίησης 4,07/5 …αυτό ειναι το "ΕΣΥ που καταρρέει…"….προχωρούμε στις Μεταρρυθμίσεις μας».
Ανάμεσα σε αυτά, προκύπτει ότι οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι από την επάρκεια γιατρών και τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά λιγότερο ικανοποιημένοι από την επάρκεια νοσηλευτών και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.
