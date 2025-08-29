Φωτογραφίες από το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τις διακοπές: Πηγαδάκια, χαμόγελα και μπλε φάκελοι
Φωτογραφίες από το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τις διακοπές: Πηγαδάκια, χαμόγελα και μπλε φάκελοι

Οι φωτογραφίες καταγράφουν το καλό κλίμα που υπήρχε στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού μετά τη θερινή ανάπαυλα

Φωτογραφίες από το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τις διακοπές: Πηγαδάκια, χαμόγελα και μπλε φάκελοι
Με τους μπλε φακέλους ανά χείρας, προκειμένου να παρουσιάσουν μια σειρά από νομοσχέδια και πρωτοβουλίες, συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής οι υπουργοί της κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου, για την πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα.

Τα πηγαδάκια πριν την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που σήμανε την έναρξη του συμβουλίου, έδιναν κι έπαιρναν, ενώ στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μητσοτάκης έκανε μνεία στα μη κρατικά πανεπιστήμια, είπε πως αυτά θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους θέτοντας σε εφαρμογή μία μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες στη χώρα μας.

Δείτε φωτογραφίες από το υπουργικό συμβούλιο

