Φωτογραφίες από το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τις διακοπές: Πηγαδάκια, χαμόγελα και μπλε φάκελοι
Φωτογραφίες από το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τις διακοπές: Πηγαδάκια, χαμόγελα και μπλε φάκελοι
Οι φωτογραφίες καταγράφουν το καλό κλίμα που υπήρχε στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού μετά τη θερινή ανάπαυλα
Με τους μπλε φακέλους ανά χείρας, προκειμένου να παρουσιάσουν μια σειρά από νομοσχέδια και πρωτοβουλίες, συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής οι υπουργοί της κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου, για την πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
Τα πηγαδάκια πριν την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που σήμανε την έναρξη του συμβουλίου, έδιναν κι έπαιρναν, ενώ στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μητσοτάκης έκανε μνεία στα μη κρατικά πανεπιστήμια, είπε πως αυτά θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους θέτοντας σε εφαρμογή μία μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες στη χώρα μας.
Δείτε φωτογραφίες από το υπουργικό συμβούλιο
Ειδήσεις σήμερα:
Προκλητικός Φιντάν για Ελλάδα: Μας χρησιμοποιούν για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά προκύπτει δήλωση Δένδια - Η απάντηση της Αθήνας
H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
Porsche στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε, άφησε 2 τραυματίες
Τα πηγαδάκια πριν την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που σήμανε την έναρξη του συμβουλίου, έδιναν κι έπαιρναν, ενώ στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μητσοτάκης έκανε μνεία στα μη κρατικά πανεπιστήμια, είπε πως αυτά θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους θέτοντας σε εφαρμογή μία μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες στη χώρα μας.
Δείτε φωτογραφίες από το υπουργικό συμβούλιο
Ειδήσεις σήμερα:
Προκλητικός Φιντάν για Ελλάδα: Μας χρησιμοποιούν για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά προκύπτει δήλωση Δένδια - Η απάντηση της Αθήνας
H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
Porsche στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε, άφησε 2 τραυματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα