Ρομαντικό Σαββατοκύριακο με την Κιμ Καρντάσιαν!

Ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο στην αγγλική εξοχή φαίνεται ότι πέρασαν ο Λιούις Χάμιλτον με την Κιμ Καρντάσιαν με τις φήμες για δεσμό των δύο να φουντώνουν.

Σύμφωνα με το βρετανικό tabloid, The Sun, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής και η σταρ της reality tv, συναντήθηκαν στην έπαυλη Estelle.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Χάμιλτον και η Καρντάσιαν «απόλαυσαν ένα δείπνο και ένα μασάζ για ζευγάρια στα πλαίσια μιας ρομαντικής απόδρασης το Σαββατοκύριακο στην εξοχή». Η Κιμ πέταξε από το Λος Άντζελες με το ιδιωτικό της τζετ, με τρεις σωματοφύλακες και… οκτώ βαλίτσες για να περάσει μια ρομαντική βραδιά με τον Λιούις.

