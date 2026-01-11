Στο σφυρί μία ανεπανάληπτη συλλογή εκατομμυρίων

Η Bachman Collection, μία από τις πιο εντυπωσιακές ιδιωτικές συλλογές Ferrari στον κόσμο, ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια. Το διάσημο αμερικανικό δημοπρατήριο Mecum Auctions θα βγάλει στο σφυρί 46 Ferrari τον Ιανουάριο του 2026, στο πλαίσιο της μεγάλης δημοπρασίας στο Kissimmee της Φλόριντα.





