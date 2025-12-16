Oδηγούμε το νέο Zeekr 007GT στην Κίνα
Το ηλεκτροκίνητο Zeekr 007GT (το οποίο στην Ευρώπη θα διατίθεται ως 7GT) φιλοδοξεί με τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό του και τους γρήγορους χρόνους φόρτισης να πρωταγωνιστήσει στην αγορά EV της γηραιάς ηπείρου.

H Zeekr συστήθηκε στην ελληνική αγορά με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα 001, Χ και 7Χ, ενώ από τις αρχές του καλοκαιριού στην γκάμα της θα προστεθεί το 7GT, που είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε στην πίστα του Ningbο, στην Κίνα.

Πρόκειται για ένα αεροδυναμικό shooting brake επιδόσεων, με εντυπωσιακό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,198, το οποίο βασίζεται στο δάπεδο Geely Sustainable Electric Architecture (SEA), σε πισωκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις, με 422 ίππους/440 Nm και 646 ίππους/710 Nm αντίστοιχα.

Χάρη στο ηλεκτρικό σύστημα 800V η μπαταρία των 75 kWh φορτίζει σε ταχυφορτιστή 480 kW από 10% στο 80% της χωρητικότητάς της σε μόλις 10,5 λεπτά, ενώ η μεγαλύτερη long range έκδοση των 100 kWh σε 15 λεπτά.

