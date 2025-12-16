Oδηγούμε το νέο Zeekr 007GT στην Κίνα

Πρόκειται για ένα αεροδυναμικό shooting brake επιδόσεων, με εντυπωσιακό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,198, το οποίο βασίζεται στο δάπεδο Geely Sustainable Electric Architecture (SEA), σε πισωκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις, με 422 ίππους/440 Nm και 646 ίππους/710 Nm αντίστοιχα.

Χάρη στο ηλεκτρικό σύστημα 800V η μπαταρία των 75 kWh φορτίζει σε ταχυφορτιστή 480 kW από 10% στο 80% της χωρητικότητάς της σε μόλις 10,5 λεπτά, ενώ η μεγαλύτερη long range έκδοση των 100 kWh σε 15 λεπτά.