Αύξηση στην τιμή των καυσίμων από τον Ιανουάριο – Τι θα γίνει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Αύξηση στην τιμή των καυσίμων από τον Ιανουάριο – Τι θα γίνει στην Ελλάδα;

Από την Πρωτοχρονιά του 2026 οι ευρωπαίοι οδηγοί θα πληρώνουμε πιο ακριβά το καύσιμο στα πρατήρια εξαιτίας απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή των νέων Πιστοποιητικών Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Αύξηση στην τιμή των καυσίμων από τον Ιανουάριο – Τι θα γίνει στην Ελλάδα;
UPD:
Με την αυγή του 2026 οι οδηγοί σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -όπως στη Γαλλία, για παράδειγμα- θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερα ευρώ για να ανεφοδιάζουν το αυτοκίνητό τους με την ίδια ποσότητα καυσίμου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης