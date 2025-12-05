Η Citroen ξεκίνησε την απόσυρση
Η Citroen παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα “ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CITROËN”, μια ολοκληρωμένη εμπορική πρόταση που προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε όσους επιλέξουν να αντικαταστήσουν το παλαιό τους όχημα με ένα νέο της μάρκας.
Σε μια περίοδο όπου η ανανέωση του γηρασμένου στόλου οχημάτων, η μείωση των ρύπων και η προσιτή πρόσβαση στη βιώσιμη κινητικότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τους Έλληνες οδηγούς, η Citroen απαντά στις ανάγκες αυτές με έναν τρόπο άμεσο, εύκολο και αποτελεσματικό.
