Φυλάκιση σε οδηγό που… ρούφηξε το αλκοολόμετρο

Όπως κατέθεσε ο αστυνομικός στο δικαστήριο, ο άνδρας όχι μόνο δεν συνεργάστηκε, αλλά όταν του ζητήθηκε να φυσήξει στο αλκοολόμετρο… το ρούφηξε! Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο οδηγός βρισκόταν σε τέτοιο βαθμό μέθης που πιθανότατα δεν καταλάβαινε ούτε πού βρισκόταν ούτε τι έκανε. Η συμπεριφορά του προκάλεσε αμηχανία αρχικά και ένταση στη συνέχεια, όταν, βλέποντας ότι δεν υπήρχε τρόπος να συνεργαστεί, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να τον μεταφέρουν στο τμήμα για να υποβληθεί εκ νέου σε έλεγχο.

Εκείνος τότε αντέδρασε, αντιστάθηκε στη σύλληψη και ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα να βρεθούν όλοι στο έδαφος. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, που πραγματοποιεί η Τροχαία Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 19 μηνών. Η υπόθεση έκλεισε με την επιβολή της συγκεκριμένης ποινής, αφήνοντας για ακόμη μια φορά την αίσθηση πως η κατανάλωση αλκοόλ και η οδήγηση είναι ένας επικίνδυνος συνδυασμός που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε ατυχήματα, αλλά και σε απίστευτα ευτράπελα...