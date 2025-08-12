Οδηγούμε το νέο Nissan Ariya Nismo - Πόσο κοστίζει;

Οσοι έχουν ζήσει από πρώτο χέρι όσα διαδραματίζονταν στον χώρο υψηλών επιδόσεων και της σπορ αυτοκίνησης τη δεκαετία του ’90 και στις αρχές του 2000, πιθανότατα θα θυμούνται πως εκείνη την εποχή το σήμα Nismo ασκούσε αντίστοιχη, ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα μεγαλύτερη, έλξη από αυτά της AMG ή της BMW M.