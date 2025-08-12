Οδηγούμε το νέο Nissan Ariya Nismo - Πόσο κοστίζει;
Οδηγούμε το νέο Nissan Ariya Nismo - Πόσο κοστίζει;
Η Nissan βάζει το σήμα Nismo στο Aryia διεκδικώντας ένα κομμάτι από την πίτα των ηλεκτρικών μοντέλων υψηλών επιδόσεων.
Η Nissan βάζει το σήμα Nismo στο Aryia διεκδικώντας ένα κομμάτι από την πίτα των ηλεκτρικών μοντέλων υψηλών επιδόσεων.
Οσοι έχουν ζήσει από πρώτο χέρι όσα διαδραματίζονταν στον χώρο υψηλών επιδόσεων και της σπορ αυτοκίνησης τη δεκαετία του ’90 και στις αρχές του 2000, πιθανότατα θα θυμούνται πως εκείνη την εποχή το σήμα Nismo ασκούσε αντίστοιχη, ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα μεγαλύτερη, έλξη από αυτά της AMG ή της BMW M.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα