ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Οδηγούμε το νέο Nissan Ariya Nismo - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Οδηγούμε το νέο Nissan Ariya Nismo - Πόσο κοστίζει;

Η Nissan βάζει το σήμα Nismo στο Aryia διεκδικώντας ένα κομμάτι από την πίτα των ηλεκτρικών μοντέλων υψηλών επιδόσεων.

Οδηγούμε το νέο Nissan Ariya Nismo - Πόσο κοστίζει;

Οσοι έχουν ζήσει από πρώτο χέρι όσα διαδραματίζονταν στον χώρο υψηλών επιδόσεων και της σπορ αυτοκίνησης τη δεκαετία του ’90 και στις αρχές του 2000, πιθανότατα θα θυμούνται πως εκείνη την εποχή το σήμα Nismo ασκούσε αντίστοιχη, ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα μεγαλύτερη, έλξη από αυτά της AMG ή της BMW M.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης