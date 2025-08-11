Το κρυφό πρόβλημα των ηλεκτρικών – Όχι δεν είναι η μπαταρία
Το κρυφό πρόβλημα των ηλεκτρικών – Όχι δεν είναι η μπαταρία
Έχει επικρατήσει η άποψη ότι τα ηλεκτρικά δεν παθαίνουν τίποτα και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. Είναι όμως έτσι;
UPD:
Οι ηλεκτρικοί κινητήρες έχουν αποκτήσει σχεδόν μυθική φήμη ως “αθάνατοι”, με ελάχιστη συντήρηση και μικρότερη πιθανότητα βλάβης απ’ ό,τι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα