Οροί ματιών: Οι επιλογές που χαρίζουν πιο ξεκούραστο και νεανικό βλέμμα

Από τους μαύρους κύκλους μέχρι τις ρυτίδες, ανακαλύπτουμε συνθέσεις για κάθε ανάγκη.



Κρέμες ημέρας και νύχτας, κρέμες ματιών, οροί, balm, έλαια, συμπυκνώματα και μάσκες. Η κατηγορία της περιποίησης προσώπου διαθέτει πλέον τόσες πολλές επιλογές, που είναι εύκολο να μπερδευτούμε με όλα αυτά τα διαφορετικά προϊόντα και τις υποσχέσεις τους. Χρειαζόμαστε, όμως, όλα αυτά τα προϊόντα στη ρουτίνα μας; Η απάντηση δεν είναι ίδια για όλες, αφού εξαρτάται από παράγοντες όπως ο τύπος της επιδερμίδας, η ηλικία, αλλά και οι ανάγκες που θέλουμε να καλύψουμε μέσα από την καθημερινή μας περιποίηση.



Μια κατηγορία προϊόντων που αξίζει να έχει τη θέση της στο νεσεσέρ μας είναι οι οροί ματιών. Πρόκειται για εξειδικευμένες συνθέσεις, σχεδιασμένες να φροντίζουν την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια και να αντιμετωπίζουν διαφορετικές ανάγκες. Το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε; Ένα βλέμμα πιο φωτεινό, ξεκούραστο και νεανικό.

30.10.2026, 14:30