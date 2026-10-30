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Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Τζίμα - Το μήνυμα του Χούρζελερ και η μεγάλη προσμονή στη Μπράιτον
Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Τζίμα - Το μήνυμα του Χούρζελερ και η μεγάλη προσμονή στη Μπράιτον
Ο Έλληνας επιθετικός ανεβάζει συνεχώς στροφές και έχει μπει στην τελική ευθεία η επάνοδός του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «γλάρων»
Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Στέφανο Τζίμα, καθώς ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπράιτον, έχοντας αφήσει πίσω του το μεγαλύτερο μέρος της δύσκολης περιόδου αποκατάστασης από τον σοβαρό τραυματισμό του.
Ο 20χρονος φορ παραμένει εκτός δράσης από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο παιχνίδι με την Άστον Βίλα στο «Amex Stadium». Ένας τραυματισμός που τον υποχρέωσε να περάσει αρκετούς μήνες μακριά από τα γήπεδα, βάζοντας προσωρινά φρένο στην εξέλιξη της καριέρας του στην Premier League.
Ωστόσο, πλέον τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Ο Τζίμας έχει αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, συμμετέχοντας στις προπονήσεις της ομάδας Κ21 των «γλάρων», ενώ εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας από την επόμενη εβδομάδα.
Την πρόοδο του Έλληνα επιθετικού επιβεβαίωσε και ο Φαμπιάν Χούρζελερ, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Σίτι αναφέρθηκε στην κατάστασή του, εκφράζοντας την ανυπομονησία του για την επιστροφή του Τζίμα στη δράση.
Ο Γερμανός τεχνικός υπογράμμισε πως προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης αποκατάσταση του ποδοσφαιριστή και ξεκαθάρισε ότι στην Μπράιτον δεν πρόκειται να πιέσουν τις καταστάσεις για να επισπεύσουν την επάνοδό του.
«Το σημαντικό είναι να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδό του. Δεν θέλουμε να βιαστούμε. Πρέπει να του δώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται και να δείξουμε υπομονή. Ο Στέφανος, όμως, έχει απίστευτη νοοτροπία. Έχει νοοτροπία νικητή και γι' αυτό ανυπομονούμε να τον έχουμε ξανά στην ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο προπονητής της Μπράιτον δεν έκρυψε, μάλιστα, τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν για τον νεαρό Έλληνα φορ, υπενθυμίζοντας πως είχε προλάβει να δείξει τις δυνατότητές του ακόμη και στον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής που είχε πριν από τον τραυματισμό του.
Όπως εξήγησε: «Ξέρω ότι θέλει να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όλοι γνωρίζουμε πως μπορεί να γίνει ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Το έχει αποδείξει και πριν από τον τραυματισμό του, ακόμη και στα λίγα παιχνίδια που αγωνίστηκε. Δεν είχε πολλά λεπτά συμμετοχής, αλλά σε αυτόν τον χρόνο έδειξε ότι μπορεί πραγματικά να βοηθήσει την ομάδα. Ελπίζουμε να μπορέσει να συνεισφέρει στις εμφανίσεις μας το συντομότερο δυνατό».
Ο 20χρονος φορ παραμένει εκτός δράσης από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο παιχνίδι με την Άστον Βίλα στο «Amex Stadium». Ένας τραυματισμός που τον υποχρέωσε να περάσει αρκετούς μήνες μακριά από τα γήπεδα, βάζοντας προσωρινά φρένο στην εξέλιξη της καριέρας του στην Premier League.
Ωστόσο, πλέον τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Ο Τζίμας έχει αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, συμμετέχοντας στις προπονήσεις της ομάδας Κ21 των «γλάρων», ενώ εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας από την επόμενη εβδομάδα.
Την πρόοδο του Έλληνα επιθετικού επιβεβαίωσε και ο Φαμπιάν Χούρζελερ, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Σίτι αναφέρθηκε στην κατάστασή του, εκφράζοντας την ανυπομονησία του για την επιστροφή του Τζίμα στη δράση.
Ο Γερμανός τεχνικός υπογράμμισε πως προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης αποκατάσταση του ποδοσφαιριστή και ξεκαθάρισε ότι στην Μπράιτον δεν πρόκειται να πιέσουν τις καταστάσεις για να επισπεύσουν την επάνοδό του.
«Το σημαντικό είναι να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδό του. Δεν θέλουμε να βιαστούμε. Πρέπει να του δώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται και να δείξουμε υπομονή. Ο Στέφανος, όμως, έχει απίστευτη νοοτροπία. Έχει νοοτροπία νικητή και γι' αυτό ανυπομονούμε να τον έχουμε ξανά στην ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο προπονητής της Μπράιτον δεν έκρυψε, μάλιστα, τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν για τον νεαρό Έλληνα φορ, υπενθυμίζοντας πως είχε προλάβει να δείξει τις δυνατότητές του ακόμη και στον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής που είχε πριν από τον τραυματισμό του.
Όπως εξήγησε: «Ξέρω ότι θέλει να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όλοι γνωρίζουμε πως μπορεί να γίνει ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Το έχει αποδείξει και πριν από τον τραυματισμό του, ακόμη και στα λίγα παιχνίδια που αγωνίστηκε. Δεν είχε πολλά λεπτά συμμετοχής, αλλά σε αυτόν τον χρόνο έδειξε ότι μπορεί πραγματικά να βοηθήσει την ομάδα. Ελπίζουμε να μπορέσει να συνεισφέρει στις εμφανίσεις μας το συντομότερο δυνατό».
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