The Long Run, Women Better With Time: Τα highlights των ομιλιών του φετινού Marie Claire Power Trip
The Long Run, Women Better With Time: Τα highlights των ομιλιών του φετινού Marie Claire Power Trip
To ετήσιο συνέδριο του Marie Claire για τη γυναίκα στέφθηκε και φέτος με επιτυχία.
Το Marie Claire Power Trip, το συνέδριο που είναι πλέον θεσμός, διεξήχθη στις 9 Οκτωβρίου έχοντας συγκεντρώσει σε έναν υπέροχο χώρο στο Cape Sounio εξέχουσες ομιλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η φετινή διοργάνωση με τίτλο «The long run: Women, Better with time» εστίασε στη λέξη που προκαλεί μία από τις σημαντικότερες και πιο αμφιλεγόμενες συζητήσεις της εποχής μας, τη μακροβιότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η φετινή διοργάνωση με τίτλο «The long run: Women, Better with time» εστίασε στη λέξη που προκαλεί μία από τις σημαντικότερες και πιο αμφιλεγόμενες συζητήσεις της εποχής μας, τη μακροβιότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα