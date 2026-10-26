The Long Run, Women Better With Time: Τα highlights των ομιλιών του φετινού Marie Claire Power Trip

Το Marie Claire Power Trip, το συνέδριο που είναι πλέον θεσμός, διεξήχθη στις 9 Οκτωβρίου έχοντας συγκεντρώσει σε έναν υπέροχο χώρο στο Cape Sounio εξέχουσες ομιλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.Η φετινή διοργάνωση με τίτλο «The long run: Women, Better with time» εστίασε στη λέξη που προκαλεί μία από τις σημαντικότερες και πιο αμφιλεγόμενες συζητήσεις της εποχής μας, τη μακροβιότητα.