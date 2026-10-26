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Εκτροπή λεωφορείου του Πολεμικού Ναυτικού σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού, 13 τραυματίες
Εκτροπή λεωφορείου του Πολεμικού Ναυτικού σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού, 13 τραυματίες
Το ατύχημα σημειώθηκε στο 143,5 χλμ κοντά στη Βλαχέρνα - Επέβαιναν σπουδαστές της ΣΜΥΝ που πήγαιναν στην Κέρκυρα για την παρέλαση - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Εκτροπή λεωφορείου του Πολεμικού Ναυτικού με 25 επιβαίνοντες σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (26/10) στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού στο 143,5 χλμ κοντά στη Βλαχέρνα. Από το ατύχημα έχουν τραυματιστεί ελαφρά 13 άτομα που μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Άρτας.
Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, στο όχημα, επέβαιναν μεταξύ, άλλων 23 σπουδαστές της ΣΜΥΝ οι οποίοι μετέβαιναν στην Κέρκυρα για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Τροχαίας καθώς και η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τραυματισμένο τον οδηγό του οχήματος και τον συνοδό τους, οι οποίοι παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Άρτας, ενώ, αναφέρθηκαν μικροτραυματισμοί σε 11 σπουδαστές.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Στο λεωφορείο επέβαιναν είκοσι πέντε (25) άτομα, εκ των οποίων οι είκοσι τρεις (23) Δόκιμοι Υπαξιωματικοί της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ένας Αξιωματικός συνοδός της σχολής και ο οδηγός του λεωφορείου.
Δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες, δεκατρείς (13) επιβαίνοντες έχουν μεταφερθεί προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας οι οποίοι φέρουν ελαφρά τραύματα-εκδορές.
Το λεωφορείο κατευθυνόταν από την Αθήνα προς την Κέρκυρα προκειμένου οι σπουδαστές να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940»
Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, στο όχημα, επέβαιναν μεταξύ, άλλων 23 σπουδαστές της ΣΜΥΝ οι οποίοι μετέβαιναν στην Κέρκυρα για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Τροχαίας καθώς και η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τραυματισμένο τον οδηγό του οχήματος και τον συνοδό τους, οι οποίοι παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Άρτας, ενώ, αναφέρθηκαν μικροτραυματισμοί σε 11 σπουδαστές.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Η ανακοίνωση του ΓΕΝ«Tην Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, στις 15:30, λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού το οποίο κινείτο σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού, στο 144ο χιλιόμετρο, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Στο λεωφορείο επέβαιναν είκοσι πέντε (25) άτομα, εκ των οποίων οι είκοσι τρεις (23) Δόκιμοι Υπαξιωματικοί της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ένας Αξιωματικός συνοδός της σχολής και ο οδηγός του λεωφορείου.
Δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες, δεκατρείς (13) επιβαίνοντες έχουν μεταφερθεί προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας οι οποίοι φέρουν ελαφρά τραύματα-εκδορές.
Το λεωφορείο κατευθυνόταν από την Αθήνα προς την Κέρκυρα προκειμένου οι σπουδαστές να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940»
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