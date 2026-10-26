Η Έβελυν Καζαντζόγλου φόρεσε τις μπότες που μεταμορφώνουν κάθε φθινοπωρινή εμφάνιση
Η Έβελυν Καζαντζόγλου φόρεσε τις μπότες που μεταμορφώνουν κάθε φθινοπωρινή εμφάνιση
Στην παρουσίαση του Max Mara Le Parfum.
Όταν η διαχρονική κομψότητα της μόδας γίνεται άρωμα, την υπογραφή της έχει βάλει η Max Mara. Με αφορμή τη συμπλήρωση 75 χρόνων δημιουργικής πορείας, η Max Mara συνεχίζει να εξελίσσει τους διαχρονικούς κώδικες της αισθητικής της, μεταφέροντας την ιδιαίτερη σχεδιαστική της ταυτότητα στον κόσμο της αρωματοποιίας. Κεντρική πηγή έμπνευσης για το Le Parfum αποτελεί το εμβληματικό παλτό 101801, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα της ταυτότητας του οίκου.
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