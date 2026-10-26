Ο πρίγκιπας William αποκάλυψε ποια επαγγέλματα θα ήθελε να είχε ακολουθήσει αν δεν προοριζόταν για τον θρόνο
Ο πρίγκιπας William αποκάλυψε ποια επαγγέλματα θα ήθελε να είχε ακολουθήσει αν δεν προοριζόταν για τον θρόνο
Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου αποκάλυψε ότι υπήρξε μια περίοδος που ήθελε να γίνει DJ, κατά την εμφάνισή του σε τηλεοπτική εκπομπή.
Οπρίγκιπας William είχε κάποτε επαγγελματικές φιλοδοξίες που δεν περιλάμβαναν το ενδεχόμενο να γίνει βασιλιάς. Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου έκανε μια αναπάντεχη εμφάνιση στην εκπομπή The Graham Norton Show την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, όπου κάθισε στον καναπέ του γνωστού παρουσιαστή μαζί με την Cate Blanchett, τη Hannah Waddingham και τον Robert Irwin, με αφορμή το επερχόμενο Earthshot Prize.
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