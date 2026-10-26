Η αλλαγή της ώρας επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες

Μπορεί οι δείκτες του ρολογιού τα ξημερώματα της Κυριακής, να κινήθηκαν μόλις 60 λεπτά πίσω, αλλά η αλλαγή της ώρας επιδρά στον ύπνο, τη διάθεση και την ενέργειά μας, με τρόπο – μάλιστα – που δεν περνά απαρατήρητος. Για κάποιους, το φθινόπωρο σημαίνει ζεστά ροφήματα, χουχούλιασμα και χαλαρούς ρυθμούς. Για άλλους, όμως, η μείωση του φυσικού φωτός και οι πιο σκοτεινές ημέρες συνοδεύονται από πεσμένη διάθεση και κόπωση.Έρευνες έχουν συνδέσει την έκθεση στο φυσικό φως με την ποιότητα του ύπνου, τη διάθεση και τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης. Παράλληλα, οι αλλαγές στην εποχή και στον καιρό μπορούν να επηρεάσουν τη σωματική δραστηριότητα και την ψυχική ευεξία.Πώς επηρεάζει η αλλαγή της ώρας την ψυχική υγεία;Όταν τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω, το εσωτερικό βιολογικό μας ρολόι χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί. Ο κιρκάδιος ρυθμός, ο οποίος ρυθμίζει τον ύπνο, τις ορμόνες, την όρεξη και τη θερμοκρασία του σώματος, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το φως. «Ακόμη και η μετατόπιση μίας ώρας μπορεί να κάνει ορισμένους ανθρώπους να αισθάνονται πιο κουρασμένοι, λιγότερο συγκεντρωμένοι ή σαν να μην έχουν βρει ακόμη τον ρυθμό τους», εξηγεί ο γενικός γιατρός και ειδικός στη μακροζωία δρ Mohammed Enayat, στο marieclaire.uk.Η προσαρμογή συνήθως γίνεται μέσα σε λίγες ημέρες, ωστόσο δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Σε ορισμένους ανθρώπους, η αλλαγή μπορεί να συνοδεύεται από ευερεθιστότητα, χαμηλή ενέργεια και δυσκολία συγκέντρωσης. Οι ειδικοί επισημαίνουν, επίσης, ότι οι πιο σκοτεινές βραδιές μπορεί να περιορίσουν τις βόλτες, την άσκηση και τις κοινωνικές δραστηριότητες, στερώντας μας συνήθειες που συμβάλλουν στην καλή ψυχολογία.«Όταν τα ρολόγια πηγαίνουν πίσω μία ώρα το φθινόπωρο, οι περισσότεροι βρισκόμαστε στο κρεβάτι μας. Αλλά για πολλούς ανθρώπους αυτή η αλλαγή φέρνει περισσότερα προβλήματα, όπως αλλαγές στη διάθεση, δυσκολίες στον ύπνο και λιγότερη ενέργεια για εβδομάδες. Οι έρευνες έχουν συνδέσει την αλλαγή της ώρας και με τη βαθύτερη ψυχολογία μας. Για όσους αντιμετωπίζουν εποχική συναισθηματική διαταραχή, η συγκεκριμένη περίοδος ενδέχεται να σηματοδοτεί την έναρξη ή την επιδείνωση συμπτωμάτων όπως η επίμονη θλίψη, η κόπωση και η αυξημένη ανάγκη για ύπνο», σημειώνει ο ψυχοθεραπευτής, Stefan Walters.