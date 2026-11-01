Η Τζούλιαν Μουρ μας θυμίζει ότι η βελούδινη μπλούζα είναι το πιο κομψό κομμάτι της γκαρνταρόμπας
MARIE CLAIRE

Η Τζούλιαν Μουρ μας θυμίζει ότι η βελούδινη μπλούζα είναι το πιο κομψό κομμάτι της γκαρνταρόμπας

Και μας εμπνέει για τις βραδινές εμφανίσεις του χειμώνα.

Η Τζούλιαν Μουρ μας θυμίζει ότι η βελούδινη μπλούζα είναι το πιο κομψό κομμάτι της γκαρνταρόμπας
Το βελούδο έχει τον τρόπο του να δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα ακόμη και στον πιο λιτό συνδυασμό. Και η Julianne Moore, με την πρόσφατη εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, μας έδωσε την ιδανική έμπνευση. Μια βελούδινη μπλούζα, μια μακριά φούστα και η διαχρονική γοητεία του μαύρου ήταν αρκετά για μια από τις πιο κομψές εμφανίσεις της βραδιάς.

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