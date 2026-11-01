Η Τζούλιαν Μουρ μας θυμίζει ότι η βελούδινη μπλούζα είναι το πιο κομψό κομμάτι της γκαρνταρόμπας
Η Τζούλιαν Μουρ μας θυμίζει ότι η βελούδινη μπλούζα είναι το πιο κομψό κομμάτι της γκαρνταρόμπας
Και μας εμπνέει για τις βραδινές εμφανίσεις του χειμώνα.
Και μας εμπνέει για τις βραδινές εμφανίσεις του χειμώνα.
Το βελούδο έχει τον τρόπο του να δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα ακόμη και στον πιο λιτό συνδυασμό. Και η Julianne Moore, με την πρόσφατη εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, μας έδωσε την ιδανική έμπνευση. Μια βελούδινη μπλούζα, μια μακριά φούστα και η διαχρονική γοητεία του μαύρου ήταν αρκετά για μια από τις πιο κομψές εμφανίσεις της βραδιάς.
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