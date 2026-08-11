Η OpenAI διοργάνωσε το πρώτο της ταξίδι για influencers και προκάλεσε αντιδράσεις στα social media
Η OpenAI διοργάνωσε το πρώτο της ταξίδι για influencers και προκάλεσε αντιδράσεις στα social media
Οι δημιουργοί περιεχομένου φιλοξενήθηκαν σε πολυτελές θέρετρο, ενώ αρκετοί χρήστες επέκριναν τη συνεργασία τους με την εταιρεία πίσω από το ChatGPT.
Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, διοργάνωσε το πρώτο της ταξίδι αποκλειστικά για influencers, προσκαλώντας δημιουργούς περιεχομένου σε ένα πολυτελές θέρετρο στην κοιλάδα του Hudson, στη Νέα Υόρκη. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να γνωρίσουν από κοντά την εταιρεία και τα προϊόντα της, μοιραζόμενοι στη συνέχεια την εμπειρία τους με το κοινό τους.
Οι συμμετέχοντες φιλοξενήθηκαν στο Wildflower Farms, όπου οι ιδιωτικές κατοικίες κοστίζουν περισσότερα από 1.000 δολάρια τη βραδιά. Μέσα από αναρτήσεις στα social media έδειξαν στιγμιότυπα από εργαστήρια, ομαδικά δείπνα και δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριημέρου.
Ωστόσο, λίγο μετά τις δημοσιεύσεις τους, αρκετοί χρήστες των social media εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συνεργασία των creators με την OpenAI, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία έχει δεχθεί έντονη κριτική για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.
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Οι συμμετέχοντες φιλοξενήθηκαν στο Wildflower Farms, όπου οι ιδιωτικές κατοικίες κοστίζουν περισσότερα από 1.000 δολάρια τη βραδιά. Μέσα από αναρτήσεις στα social media έδειξαν στιγμιότυπα από εργαστήρια, ομαδικά δείπνα και δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριημέρου.
Ωστόσο, λίγο μετά τις δημοσιεύσεις τους, αρκετοί χρήστες των social media εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συνεργασία των creators με την OpenAI, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία έχει δεχθεί έντονη κριτική για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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