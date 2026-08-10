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Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην Επίδαυρο για την παράσταση Αντιγόνη - Δείτε την εμφάνισή της
MARIE CLAIRE

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην Επίδαυρο για την παράσταση Αντιγόνη - Δείτε την εμφάνισή της

Την ίδια παράσταση παρακολούθησαν οι Βίκυ Βολιώτη και Αντιγόνη Κουλουκάκου

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην Επίδαυρο για την παράσταση Αντιγόνη - Δείτε την εμφάνισή της
Την παράσταση «Αντιγόνη» του Lucien Øyen στην Επίδαυρο παρακολούθησε η Αντιγόνη Κουλουκάκου. Η ηθοποιός, που φέτος θα εμφανίζεται στην τηλεοπτική σειρά «Σπιλιάδες», αλλά και θα συμμετέχει στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση «Μικρά Αγγλία», επέλεξε ένα άνετο φόρεμα σε στυλ boho, με δαντέλα στο τελείωμα, ανοιχτό ντεκολτέ σε σχήμα V που έκλεινε μπροστά με κουμπιά. Το συνδύασε με εσπαντρίγιες, ένα κιμονό στις αποχρώσεις του μαύρου και του λευκού και μεγάλους κρίκους.

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