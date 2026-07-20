H αντίθεση Δία – Πλούτωνα φέρνει οικονομικές ευκαιρίες σε τρία ζώδια

Στις 20 Ιουλίου 2026, η αντίθεση του Δία με τον Πλούτωνα δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό αστρολογικό σκηνικό, το οποίο φαίνεται να ευνοεί οικονομικά τρία ζώδια. Αν και οι εξελίξεις μπορεί να μην είναι άμεσες ή εύκολες, η συγκεκριμένη όψη λειτουργεί ως δοκιμασία που σας ωθεί να εξελιχθείτε και να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές σας. Η ημέρα μπορεί να φέρει προκλήσεις, εμπόδια ή ανταγωνισμό, όμως παράλληλα σας δίνει τα εργαλεία για να τα διαχειριστείτε αποτελεσματικά. Όσοι κινηθείτε με στρατηγική και επιμονή έχετε πολλές πιθανότητες να δείτε σημαντική πρόοδο, ιδιαίτερα στα οικονομικά σας.