Πέντε δροσερές καλοκαιρινές ταινίες για τις πολύ ζεστές ημέρες
MARIE CLAIRE

Πέντε δροσερές καλοκαιρινές ταινίες για τις πολύ ζεστές ημέρες

Ένας καλός τρόπος να καταπολεμήσεις τη ζέστη είναι και το δροσερό σινεμά.

Πέντε δροσερές καλοκαιρινές ταινίες για τις πολύ ζεστές ημέρες
Φτιάξτε ένα δροσερό ποτό, κόψτε λίγο καρπούζι, πάρτε αγκαλιά τον ανεμιστήρα και πατήστε play. Αυτές οι δροσερές καλοκαιρινές ταινίες θα σας βοηθήσουν – κάπως – να ξεχάσετε τη ζέστη των ημερών.

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