Balmoral test: Η άτυπη δοκιμασία που καλούνται να περάσουν οι μέλλουσες νύφες της βρετανικής βασιλικής οικογένειας
Balmoral test: Η άτυπη δοκιμασία που καλούνται να περάσουν οι μέλλουσες νύφες της βρετανικής βασιλικής οικογένειας
Από την πριγκίπισσα Diana έως την Κate Middleton και τη Μeghan Markle.
Από την πριγκίπισσα Diana έως την Κate Middleton και τη Μeghan Markle.
Δεν αρκεί να ερωτευτείς έναν γαλαζοαίματο για να γίνεις μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Πριν από τον γάμο, οι μέλλουσες νύφες καλούνται –σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν βασιλικοί βιογράφοι και σχολιαστές– να περάσουν μια άτυπη δοκιμασία, φτιαγμένη από βλέμματα, σιωπηλές παρατηρήσεις και άγραφους κανόνες. Είναι το λεγόμενο Balmoral Test, μια ανεπίσημη αλλά καθοριστική εμπειρία για όποια πρόκειται να εισέλθει στον στενό κύκλο των Windsor.
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