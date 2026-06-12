Ράιν Ρέινολντς: Πήρε την Μπλέικ Λάιβλι στην πλάτη σε βραδινή τους έξοδο, τη στιγμή που φήμες τους θέλουν να χωρίζουν (εικόνες)

Μπορεί οι φήμες των τελευταίων ημερών να θέλουν την Blake Lively και τον Ryan Reynolds να χωρίζουν, μα η τελευταία τους εμφάνιση δείχνει κάτι διαφορετικό.Χωρίς να έχουν απαντήσει στα σχόλια που ακούγονται για τη σχέση τους, οι δύο ηθοποιοί στην πιο πρόσφατη έξοδό τους έδειξαν ότι ο γάμος τους δεν περνά κρίση.Το ζευγάρι βγήκε για φαγητό στη Νέα Υόρκη και σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media βλέπουμε πως παραμένει αγαπημένο και ερωτευμένο. Η ηθοποιός φορούσε ασπρόμαυρο πουά παντελόνι, κρεμ μπλούζα, μπορντό δερμάτινο μπουφάν και μαύρα τακούνια Christian Louboutin. Συμπλήρωσε το ντύσιμό της με ένα χρυσό ρολόι και μια μαύρη τσάντα Fendi.Ο σύζυγός της φορούσε ένα ροδακινί πουκάμισο με μακριά μανίκια με ένα λευκό τοπ από μέσα. Συνδύασε το ντύσιμό του με καφέ παντελόνι, λευκά πάνινα παπούτσια και ολοκλήρωσε το σύνολο με ένα ρολόι.Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, η ηθοποιός του Gossip Girl ανέβηκε στην πλάτη του συζύγου της. Σταμάτησαν επίσης για να ποζάρουν για φωτογραφίες με τους θαυμαστές τους και επιδόθηκαν σε δημόσιες επιδείξεις τρυφερότητας. Σε μια φωτογραφία, η Lively άγγιξε τρυφερά την πλάτη του Reynolds. Οι δυο τους είναι παντρεμένοι από το 2012 και έχουν τέσσερα παιδιά: τη Τζέιμς, την Ινέζ, τη Μπέτι και τον Όλιν.