ΗΠΑ: Απαγορεύεται η είσοδος σε δημοσιογράφους στο Γραφείο Τύπου του Πενταγώνου
Ο χώρος χαρακτηρίστηκε «απόρρητος» και η απόφαση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

Το Πεντάγωνο απαγόρευσε την είσοδο των δημοσιογράφων στο Γραφείο Τύπου του, σε μια ακόμη κίνηση που περιορίζει την πρόσβαση των ΜΜΕ στο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος χαρακτηρίστηκε πλέον ως «απόρρητος».

 
 
Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Τζόελ Βάλντεζ, επιβεβαίωσε την αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα αμφιλεγόμενο» στην απόφαση. Όπως ανέφερε, η ανακατάταξη του χώρου έγινε επειδή εκεί εργάζονται πλέον σεναριογράφοι ομιλιών που χειρίζονται ως απόρρητο υλικό.

«Το Γραφείο Τύπου του Πενταγώνου έχει χαρακτηριστεί πλέον ως εγκατάσταση ευαίσθητων διαβαθμισμένων πληροφοριών (SCIF), καθώς σε αυτό εργάζονται λογογράφοι από το Γραφείο του Υπουργού Πολέμου που μοιράζονται τον χώρο», έγραψε.

«Οι συγγραφείς λόγων  διαχειρίζονται τακτικά διαβαθμισμένο υλικό… ως αποτέλεσμα, οι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται στον χώρο. Δεν υπάρχει τίποτα αμφιλεγόμενο σε αυτό».

