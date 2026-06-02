Πάνω από 1.000 σωσίες της Marilyn Monroe έσπασαν παγκόσμιο ρεκόρ για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της
Φόρεσαν ξανθές περούκες, λευκά φορέματα και κόκκινο κραγιόν!
Μια ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Palm Springs της Καλιφόρνιας με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της Marilyn Monroe. Περισσότεροι από 1.000 θαυμαστές της θρυλικής σταρ του Χόλιγουντ συγκεντρώθηκαν φορώντας το εμβληματικό λευκό φόρεμα που είχε φορέσει στην ταινία Εφτά χρόνια φαγούρα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα αφιερωμένο στη μνήμη της.
