Virginie Efira: Η νικήτρια του Φεστιβάλ των Καννών αποκλειστικά στο Marie Claire - «Περνάμε πολύ χρόνο με τον εαυτό μας»
«Ήδη περνάμε υπερβολικά πολύ χρόνο στραμμένοι προς τον εαυτό μας»
Ολοκληρώθηκε χτες το βράδυ το 79ο Φεστιβάλ Καννών με την απονομή του Χρυσού Φοίνικα (στο «Fjord» του Cristian Mungiu) και των υπόλοιπων βραβείων. Ανάμεσα στους νικητές βρέθηκαν και οι πρωταγωνίστριες του «All Of A Sudden», Virginie Efira και Tao Okamoto, που μοιράστηκαν το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού για τις ερμηνείες τους στην τρυφερή ταινία του ιάπωνα σκηνοθέτη, Ryusuke Hamaguchi. Το ελληνικό Marie Claire, που βρέθηκε και φέτος στην Κρουαζέτ, είχε την ευκαιρία να μιλήσει με την Efira, τη βελγίδα πρώην παρουσιάστρια που τα τελευταία χρόνια έχει ακολουθήσει μια ολοένα και πιο εντυπωσιακή καριέρα στο γαλλικό σινεμά, με αποκορύφωμα τη χτεσινή μεγάλη της βράβευση. (H Efira εμφανίζεται και σε μια δεύτερη ταινία του Διαγωνιστικού, το «Παράλληλες Ιστορίες», στο πλευρό της Isabelle Huppert και του Vincent Cassel.) Κατά τη διάρκεια του λόγου της, ευχαρίστησε το σύντροφό της, επίσης ηθοποιό Niels Schneider, με τον οποίο γνωρίστηκε το 2017 στα γυρίσματα του «Un Amour Impossible» και φέτος περπάτησαν συχνά στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ.
