Η ελληνική παραλία που χαρακτηρίστηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο
Από το Conde Nast Traveller

Μια παραλία της χώρας μας που ίσως να μη γνωρίζουμε ούτε οι Έλληνες αναδείχθηκε η «δεύτερη καλύτερη στον κόσμο» από το Conde Nast Traveller. Πρόκειται για τη Φτέρη στην Κεφαλονιά, κοντά στο Αργοστόλι, την οποία στην παγκόσμια κατάταξη με τις «50 Καλύτερες Παραλίες στον Κόσμο» ξεπερνάει μόνο η Entalula στις Φιλιππίνες.

