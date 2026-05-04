Η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον από τον περασμένο Απρίλιο που θύμισε την πριγκίπισσα Νταϊάνα (εικόνες)

ΗKate Middleton εκπροσώπησε τη βασιλική οικογένεια σε εκδηλώσεις για την Ημέρα Anzac που είναι αφιερωμένη στα μέλη των Αυστραλιανών και Νεο-Ζηλανδών Σωμάτων Στρατού (ANZAK), στις 25 Απριλίου, αφήνοντας πίσω της ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα.Η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρευρέθηκε αρχικά σε τελετή στο μνημείο Cenotaph στο Λονδίνο και στη συνέχεια συμμετείχε στη λειτουργία μνήμης και ευχαριστίας στο Westminster Abbey.Κατά τη διάρκεια της τελετής, η πριγκίπισσα Kate κατέθεσε στεφάνι με κόκκινα και λευκά λουλούδια στο μνημείο, συνοδευόμενο από μια χειρόγραφη αφιέρωση σε χαρτί με το βασιλικό της μονόγραμμα, ένα «C» για το Catherine, διακοσμημένο με στέμμα.Το μήνυμα έγραφε: «Στη μνήμη των Αυστραλών και Νεοζηλανδών στρατιωτών που έκαναν την ύψιστη θυσία για την ελευθερία μας».Η ίδια υπέγραψε ως «Catherine», δίπλα στην υπογραφή του συζύγου της, Prince William.