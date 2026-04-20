Σε ποια πτυχή της ζωής του Μάικλ Τζάκσον επικεντρώνεται η ταινία Michael - Δείτε βίντεο
Κυκλοφορεί στο σινεμά σε λίγες ημέρες
Ένα νέο βιογραφικό φιλμ για τον Michael Jackson ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, με υψηλές προσδοκίες αλλά και έντονες συζητήσεις γύρω από το πώς θα αποτυπώσει τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές της ζωής του «Βασιλιά της Pop».
Την ταινία, με τίτλο Michael, υπογράφει ο παραγωγός Graham King, γνωστός από την επιτυχία του Bohemian Rhapsody, και ήδη θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα μουσικά φιλμ των τελευταίων ετών. Σκηνοθέτης είναι ο Antoine Fuqua, ενώ το σενάριο έχει γράψει ο John Logan. Τον Jackson ενσαρκώνει ο ανιψιός του, Jaafar Jackson, σε μια επιλογή που έχει επίσης τραβήξει την προσοχή του κοινού.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα