Ο Τζέιμι Όλιβερ στην Αθήνα: «Νιώθω πολλή αγάπη εδώ. Όλοι με υποδέχονται θερμά» (βίντεο)

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο παγκοσμίου φήμης σεφ από τη Βρετανία, Jamie Oliver, ο οποίος επισκέφθηκε το εστιατόριο που φέρει το όνομά του σε γνωστό εμπορικό κέντρο των Βορείων Προαστίων.Σε ομιλία που είχε στον χώρο το μεσημέρι της Πέμπτης, 16 Απριλίου, στο πλαίσιο event που διοργάνωσε για τους δημοσιογράφους, σημείωσε το πόσο ευπρόσδεκτος νιώθει στη χώρα μας και το πώς τον υποδέχονται θερμά άνθρωποι όλων των ηλικιών.«Από όλα τα μέρη που έχω επισκεφθεί οι άνθρωποι στην Ελλάδα, όλων των ηλικιών και φύλων, είναι πάρα πολύ ευγενικοί απέναντί μου», λέει σε βίντεο που εξασφάλισε το Marie Claire.«Ως 50 ετών άντρας από το Essex, που περπατά στην πόλη σας λαμβάνω πολλή αγάπη και πολλή αποδοχή. Ακόμα και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μού φωνάζουν: “Ε, εσύ μαγειρεύεις, χρησιμοποιείς τα χέρια σου”. Είναι πολύ όμορφο», συνεχίζει πριν αποκαλύψει πως για όλα όσα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής μεγάλο ρόλο έχει παίξει ο παράγοντας της τύχης.