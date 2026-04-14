Η άσεμνη χειρονομία που έκανε η Κέιτ Μπλάνσετ στα Βραβεία Ολιβιέρ - Δείτε το βίντεο

ΗCate Blanchett έδειξε τον δυναμικό της χαρακτήρα με μια απρόσμενη κίνηση σε επίσημη εμφάνισή της. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός τράβηξε τα βλέμματα την Κυριακή 12 Απριλίου, κατά την άφιξή της στα Olivier Awards 2026 στο Λονδίνο, όταν καταγράφηκε σε βίντεο να κάνει μια χειρονομία προς κάποιον που βρισκόταν εκτός πλάνου.Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, φαίνεται να υψώνει το χέρι της λέγοντας «Σταμάτα», πριν, τελικά, υψώσει το μεσαίο δάχτυλο, σε μια στιγμή που έγινε αμέσως viral. Δεν έχει διευκρινιστεί αν απευθυνόταν σε δημοσιογράφο ή σε κάποιον από το περιβάλλον της εκδήλωσης.