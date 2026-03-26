Ελένη Ράντου: Η δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της και η βράβευση για το έργο της (φωτογραφίες)

Ιδιαίτερα συγκινημένη εμφανίστηκε η Ελένη Ράντου πριν από λίγες ημέρες, σε τελετή βράβευσής της από τον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων.Η ηθοποιός έλαβε τιμητική διάκριση από τον Σύνδεσμο στις 22 Μαρτίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου (τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Μαρτίου), για την προσφορά της στο θέατρο. Για την ίδια μίλησαν οι συνάδελφοί της Γιάννης Βούρος, Κατιάνα Μπαλανίκα και ο πρόεδρος του ΤΑΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας, αλλά και η αδερφή της Ιωάννα Ράντου.