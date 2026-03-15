Η Μιμή Ντενίση για τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: «Τι γίνεται τελικά με τα σχολεία;»

Με αφορμή τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, που σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά δεχόταν έντονο bullying από μαθητές, η Μιμή Ντενίση έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Η ηθοποιός μίλησε για την αυξανόμενη βία στα σχολεία, αλλά και για την έλλειψη στήριξης που συχνά αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον. Δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα εκφράζοντας τη θλίψη και τον προβληματισμό της για το κλίμα που, όπως σημείωσε, επικρατεί συχνά μέσα στα σχολεία.Διαβάστε αναλυτικά τα όσα έγραψε:«Τι γινεται λοιπον με τα σχολεία ;; Ο θάνατος της καθηγήτριας μετά από το bullying των μαθητών τραγικό παράδειγμα. Μια αξιόλογη εργαζόμενη γυναίκα να φεύγει έτσι άδικα κ πικρά από την ζωή; Η βία στα σχολεία έχει ξεπεράσει κάθε όριο . Τα παιδιά βασανίζουν συμμαθητές τους επιτίθενται σε δασκάλους κ καθηγητές κ πολλοί καθηγητές κλείνουν τα μάτια. Όπως και πολλοί γονείς που δεν θέλουν να παραδεχτούν την συμπεριφορά των παιδιών τους. Κ δυστυχώς οι άξιοι κ σοβαροί καθηγητές βρίσκουν τον μπελά τους καθώς χαλάνε την σούπα. Την απραξία δηλ κ αδιαφορία των υπολοίπων. Παράδειγμα το λύκειο Παπαγου.