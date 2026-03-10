Margot Robbie: Το νέο hair style που εγκαινίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού
Margot Robbie: Το νέο hair style που εγκαινίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Αντίο στα μακριά μαλλιά, welcome στο bob με αφέλειες.

Margot Robbie: Το νέο hair style που εγκαινίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού
Αν η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού χαρακτηριζόταν από ένα κούρεμα, αυτό αναμφίβολα θα ήταν το bob. Σχεδόν όλες οι celebrities φαίνεται ότι αποφάσισαν ταυτόχρονα να κοντύνουν τα μαλλιά τους κατά λίγα εκατοστά και να υιοθετήσουν ένα πιο κοντό hair style, οπότε δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι και η Margot Robbie είπε αντίο τα μακριά, λαμπερά μαλλιά της και δοκίμασε ένα πιο τολμηρό, edgy κούρεμα.

