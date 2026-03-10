Πάνα Ούντβαρντι: Απειλές θανάτου προς την τενίστρια αν δεν έχανε σε ματς

Ένα σοκαριστικό περιστατικό μοιράστηκε η τενίστρια Panna Udvardy από την Ουγγαρία, που βρίσκεται στην 95η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Όπως αποκάλυψε, έλαβε απειλητικά μηνύματα στον προσωπικό της λογαριασμό στο WhatsApp. Κάποιος της έστειλε, ανώνυμα φυσικά, φωτογραφίες συγγενών της γράφοντάς της, όπως ισχυρίζεται η αθλήτρια, ότι «ήξεραν πού ζουν, ποια αυτοκίνητα οδηγούν και είχαν τα τηλέφωνά τους». Υπήρχαν ακόμα φωτογραφίες ενός όπλου και η απειλή ότι θα έκαναν κακό στην οικογένειά της αν δεν έχανε ένα ματς.