Πάνα Ούντβαρντι: Απειλές θανάτου προς την τενίστρια αν δεν έχανε σε ματς
MARIE CLAIRE

Πάνα Ούντβαρντι: Απειλές θανάτου προς την τενίστρια αν δεν έχανε σε ματς

Όσα αποκάλυψε η ίδια για το περιστατικό

Πάνα Ούντβαρντι: Απειλές θανάτου προς την τενίστρια αν δεν έχανε σε ματς
Ένα σοκαριστικό περιστατικό μοιράστηκε η τενίστρια Panna Udvardy από την Ουγγαρία, που βρίσκεται στην 95η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Όπως αποκάλυψε, έλαβε απειλητικά μηνύματα στον προσωπικό της λογαριασμό στο WhatsApp. Κάποιος της έστειλε, ανώνυμα φυσικά, φωτογραφίες συγγενών της γράφοντάς της, όπως ισχυρίζεται η αθλήτρια, ότι «ήξεραν πού ζουν, ποια αυτοκίνητα οδηγούν και είχαν τα τηλέφωνά τους». Υπήρχαν ακόμα φωτογραφίες ενός όπλου και η απειλή ότι θα έκαναν κακό στην οικογένειά της αν δεν έχανε ένα ματς.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης