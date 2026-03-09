Ιράν: Οι ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής είναι «προδότριες» - Η ανησυχία για την ασφάλειά τους

Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν έχουν εκφράσει οι διεθνείς ενώσεις παικτών, καθώς οι αθλήτριες ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στη χώρα τους μετά τον χαρακτηρισμό τους ως «προδρότριες σε καιρό πολέμου» από παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης.Η ομάδα είχε αρνηθεί να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο πριν από τον πρώτο αγώνα της στο Asian Cup, που φιλοξενήθηκε στην Αυστραλία, κόντρα στη Νότια Κορέα.Ο παρουσιαστής της Islamic Republic of Iran Broadcasting, Mohammad Reza Shahbazi, κατήγγειλε δημόσια τις παίκτριες για έλλειψη πατριωτισμού, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους «κορυφή της ντροπής». Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, τόνισε: «Οι προδότες σε καιρό πολέμου πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο αυστηρά. Οποιοσδήποτε παίρνει μέτρα ενάντια στη χώρα υπό συνθήκες πολέμου πρέπει να τιμωρείται αυστηρότερα. Όπως η υπόθεση της γυναικείας ποδοσφαιρικής μας ομάδας που δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο … αυτές οι γυναίκες πρέπει να αντιμετωπιστούν πιο σοβαρά».