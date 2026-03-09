Τρεις κρέμες ημέρας που είναι ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιδερμίδας την περίοδο της εμμηνόπαυσης

Γιατί το δέρμα έχει διαφορετικές ανάγκες σε κάθε φάση της ζωής μίας γυναίκας.



Η εμμηνόπαυση αποτελεί το 1/3 στη ζωή μίας γυναίκας και παρόλα αυτά συνεχίζει μέχρι σήμερα να θεωρείται μία κατάσταση ταμπού. Είναι το απολύτως φυσιολογικό βιολογικό στάδιο που ξεκινά κατά μέσο όρο στα 50 έτη και προκαλεί ορμονικές ανακατατάξεις, σηματοδοτώντας ένα νέο στάδιο στη ζωή μιας γυναίκας.





Οι αλλαγές στο σώμα, στη διάθεση και την επιδερμίδα είναι αρκετές, αλλά ταυτόχρονα η εμμηνόπαυση αποτελεί και μια νέα ευκαιρία για κάθε γυναίκα να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της, να θέσει νέους στόχους και να δώσει νέα υπόσταση στη δημιουργικότητά της. Είναι η αρχή μιας νέας ζωής, σε μια ηλικία που οι γυναίκες εξακολουθούν να ξεχειλίζουν από ενέργεια.

09.03.2026, 13:00