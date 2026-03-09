The Fiction Athens: Το νέο boutique ξενοδοχείο που συνδυάζει business, fine dining και urban lifestyle
Ένας νέος χώρος για επαγγελματικά meetings, γαστρονομικές εμπειρίες και βραδινή διασκέδαση στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας.

Σε μια από τις πιο δυναμικές επιχειρηματικές περιοχές της Αθήνας, εκεί όπου συγκεντρώνονται μεγάλα εταιρικά γραφεία και σημαντικά εμπορικά κέντρα, ξεκίνησε τη λειτουργία του το The Fiction Athens, ένα νέο boutique ξενοδοχείο που προτείνει μια σύγχρονη εκδοχή φιλοξενίας στην πόλη. Στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας και μόλις 15 λεπτά από το αεροδρόμιο, το ξενοδοχείο διαθέτει 39 δωμάτια και ιδιωτικό parking, προσφέροντας έναν χώρο που συνδέει τον κόσμο των επιχειρήσεων με το urban lifestyle και τη διασκέδαση. Οι εμπειρίες που προσφέρει ακολουθούν τον παλμό της πόλης από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

