Τα δύσκολα τελειώνουν για αυτά τα ζώδια από σήμερα

Στις 9 Μαρτίου, ορισμένα ζώδια αρχίζουν να βλέπουν ότι η επιμονή και η ανθεκτικότητά τους απέδωσαν καρπούς. Έμειναν δυνατοί απέναντι στις δυσκολίες και, έχοντας αντιμετωπίσει τους φόβους και τις εσωτερικές τους συγκρούσεις με στόχο να τις ξεπεράσουν, μπορούν πλέον να αφήσουν πίσω τις πιο απαιτητικές εμπειρίες. Η εμπειρία αυτή έφερε επίγνωση και πολύτιμα μαθήματα. Τη Δευτέρα, το αίσθημα της εσωτερικής ίασης γίνεται πιο έντονο, ενώ το επόμενο βήμα είναι η ανανέωση.