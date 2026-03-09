Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Πώς κατάλαβε, τη στιγμή του γάμου της με τον Τζόναθαν Σεκ, ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος
«Το ήξερα ότι εκείνος ο άντρας δεν ήταν για μένα»
Η Christina Applegate στη νέα αυτοβιογραφία της, «You with the Sad Eyes», μοιράζεται ένα περιστατικό από τον γάμο της με τον Johnathon Schaech, το 2001 και συγκεκριμένα πώς κατάλαβε, εκείνη την ημέρα, ότι ετοιμαζόταν να κάνει ένα μεγάλο λάθος.
