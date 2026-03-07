Ντάριλ Χάνα: Επιχειρεί να διαψεύσει τα «ψεύδη» της σειράς «Love Story» - «Δεν έκανα ποτέ κοκαΐνη»

Η τηλεοπτική σειρά «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» του Ryan Murphy, που παρουσιάζει την ιστορία του John F. Kennedy Jr. και της αγαπημένης του, Carolyn Bessette, αναφέρεται και στη σχέση που είχε ο γιος του Αμερικανού προέδρου και της Jackie Kennedy με την Daryl Hannah. Η 65χρονη ηθοποιός, ωστόσο, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από τον τρόπο που σκιαγραφείται, σύμφωνα με ένα νέο άρθρο άποψης που έγραψε για τους New York Times.