Ντάριλ Χάνα: Επιχειρεί να διαψεύσει τα «ψεύδη» της σειράς «Love Story» - «Δεν έκανα ποτέ κοκαΐνη»
MARIE CLAIRE

Ντάριλ Χάνα: Επιχειρεί να διαψεύσει τα «ψεύδη» της σειράς «Love Story» - «Δεν έκανα ποτέ κοκαΐνη»

Σε νέο άρθρο της διαμαρτύρεται ότι την παρουσιάζουν σαν «ενοχλητική, εγωκεντρική και γκρινιάρα»

Ντάριλ Χάνα: Επιχειρεί να διαψεύσει τα «ψεύδη» της σειράς «Love Story» - «Δεν έκανα ποτέ κοκαΐνη»
Η τηλεοπτική σειρά «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» του Ryan Murphy, που παρουσιάζει την ιστορία του John F. Kennedy Jr. και της αγαπημένης του, Carolyn Bessette, αναφέρεται και στη σχέση που είχε ο γιος του Αμερικανού προέδρου και της Jackie Kennedy με την Daryl Hannah. Η 65χρονη ηθοποιός, ωστόσο, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από τον τρόπο που σκιαγραφείται, σύμφωνα με ένα νέο άρθρο άποψης που έγραψε για τους New York Times.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης