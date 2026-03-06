Το νέο μποέμ πνεύμα της Chloé για τη σεζόν Fall/Winter 2026

Ο γαλλικός οίκος συνεχίζει να καλλιεργεί ένα σύμπαν γεμάτο ελευθερία, ρομαντισμό και αβίαστη θηλυκότητα.



Ο οίκος Chloé έδωσε έναν από τους πιο ξεκάθαρους οδηγούς για το πώς θα φορεθεί η boho αισθητική το φθινόπωρο/χειμώνα 2026: με μπότες και clogs. Υπό τη δημιουργική καθοδήγηση της Chemena Kamali, που βρίσκεται στο τιμόνι του οίκου από το 2023, η Chloé συνεχίζει να καλλιεργεί ένα μποέμ σύμπαν γεμάτο ελευθερία, ρομαντισμό και αβίαστη θηλυκότητα μια αισθητική που ξεχώρισε έντονα μέσα στο μινιμαλιστικό τοπίο της σύγχρονης μόδας στο Paris Fashion Week.





Στην πρώτη σειρά βρέθηκαν γυναίκες που ενσαρκώνουν ιδανικά αυτό το πνεύμα, όπως η Alexa Chung, η Brooke Shields και η Dree Hemingway. Στην πασαρέλα, αέρινα φορέματα από δαντέλα και διάφανα υφάσματα, σε αποχρώσεις του μπεζ, του κόκκινου, του μαύρου και του cobalt μπλε, συνδυάστηκαν με μπότες μέχρι το γόνατο ή πλατφόρμες τύπου clog.

06.03.2026, 12:30