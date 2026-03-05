Μπραντ Πιτ: Η συγκινητική, άγνωστη λεπτομέρεια της γκεστ εμφάνισής του στα «Φιλαράκια»

Τον Νοέμβριο του 2011 ο Brad Pitt είχε κάνει μια γκεστ σταρ εμφάνιση στα «Φιλαράκια», σε ένα επεισόδιο με τίτλο «The One with the Rumor» (2001). Υποδυόταν τον Will Colbert, τον φίλο των Ross και Monica από το σχολείο, ο οποίος, όπως διαπιστώνουμε στη διάρκεια του επεισοδίου, μισεί τη Rachel.