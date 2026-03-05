Μπραντ Πιτ: Η συγκινητική, άγνωστη λεπτομέρεια της γκεστ εμφάνισής του στα «Φιλαράκια»
MARIE CLAIRE

Μπραντ Πιτ: Η συγκινητική, άγνωστη λεπτομέρεια της γκεστ εμφάνισής του στα «Φιλαράκια»

Την εποχή που ήταν παντρεμένος με τη σταρ της τηλεοπτικής σειράς, Jennifer Aniston

Μπραντ Πιτ: Η συγκινητική, άγνωστη λεπτομέρεια της γκεστ εμφάνισής του στα «Φιλαράκια»
Τον Νοέμβριο του 2011 ο Brad Pitt είχε κάνει μια γκεστ σταρ εμφάνιση στα «Φιλαράκια», σε ένα επεισόδιο με τίτλο «The One with the Rumor» (2001). Υποδυόταν τον Will Colbert, τον φίλο των Ross και Monica από το σχολείο, ο οποίος, όπως διαπιστώνουμε στη διάρκεια του επεισοδίου, μισεί τη Rachel.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης