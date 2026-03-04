H πρώτη εμφάνιση της κόρης της Ούμα Θέρμαν ως παντρεμένης - Τραγούδησε με τον άνδρα της σε φιλανθρωπική συναυλία (εικόνες)

ΗMaya Hawke και ο Christian Lee Hutson πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τον μυστικό γάμο τους, επιστρέφοντας στη μουσική σκηνή με έναν ιδιαίτερο τρόπο.Η 27χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια και ο 35χρονος μουσικός εμφανίστηκαν στο 2026 Tibet House U.S. Benefit Concert στη Νέα Υόρκη την Τρίτη 3 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την πρώτη κοινή τους παρουσία μετά τον γάμο τους την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Το ζευγάρι όχι μόνο παρακολούθησε τη φιλανθρωπική εκδήλωση, αλλά και ανέβηκε στη σκηνή ως μέρος των μουσικών καλλιτεχνών της βραδιάς. Παράλληλα, εντοπίστηκαν να μοιράζονται τρυφερές στιγμές καθισμένοι μαζί σε καναπέ στα παρασκήνια.Η εμφάνισή τους στη συγκεκριμένη διοργάνωση δεν είναι τυχαία, καθώς είχαν συμμετάσχει ξανά μαζί στο ίδιο φιλανθρωπικό event το 2024. Η συμμετοχή της Hawke φέτος συνδέεται και με την επικείμενη κυκλοφορία του άλμπουμ της Maitreya Corso, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου.