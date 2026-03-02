Η Γκουίνεθ Πάλτροου έχασε το σκουλαρίκης της στα Βραβεία Actor (φωτογραφία)

ΗGwyneth Paltrow έκλεψε τις εντυπώσεις στα 2026 Actor Awards, παρουσιάζοντας στη σκηνή την υποψηφιότητα της ταινίας Marty Supreme μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Tyler, the Creator, Timothée Chalamet και Odessa A’zion.Η ηθοποιός εμφανίστηκε φορώντας μόνο ένα από τα δύο σκουλαρίκια της, ένα ζευγάρι Belperron με τιρκουάζ πέτρες που χρονολογείται περίπου από το 1930. Το πολύτιμο κομμάτι, ηλικίας 96 ετών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, χάθηκε προσωρινά κατά τη διάρκεια της βραδιάς, όμως το βρήκαν πριν από το τέλος της εκδήλωσης.