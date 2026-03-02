Η Γκουίνεθ Πάλτροου έχασε το σκουλαρίκης της στα Βραβεία Actor (φωτογραφία)
MARIE CLAIRE

Η Γκουίνεθ Πάλτροου έχασε το σκουλαρίκης της στα Βραβεία Actor (φωτογραφία)

Το κόσμημα χρονολογείται από το 1930

Η Γκουίνεθ Πάλτροου έχασε το σκουλαρίκης της στα Βραβεία Actor (φωτογραφία)
ΗGwyneth Paltrow έκλεψε τις εντυπώσεις στα 2026 Actor Awards, παρουσιάζοντας στη σκηνή την υποψηφιότητα της ταινίας Marty Supreme μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Tyler, the Creator, Timothée Chalamet και Odessa A’zion.

 
Η ηθοποιός εμφανίστηκε φορώντας μόνο ένα από τα δύο σκουλαρίκια της, ένα ζευγάρι Belperron με τιρκουάζ πέτρες που χρονολογείται περίπου από το 1930. Το πολύτιμο κομμάτι, ηλικίας 96 ετών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, χάθηκε προσωρινά κατά τη διάρκεια της βραδιάς, όμως το βρήκαν πριν από το τέλος της εκδήλωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης