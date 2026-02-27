Λέξι Τζόουνς: Η μάχη της κόρης του Ντέιβιντ Μπόουι και της Ιμάν με τα ναρκωτικά - «Ήταν για μένα απόδραση»

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στα social media η Lexi Jones, η κόρη των David Bowie και Iman, περιέγραψε τη δική της μάχη αποτοξίνωσης. Στην εφηβεία της, και ενώ ο πατέρας της αγωνιζόταν κατά του καρκίνου, είχε μπει σε κέντρο απεξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες και το αλκοόλ.