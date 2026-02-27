Λέξι Τζόουνς: Η μάχη της κόρης του Ντέιβιντ Μπόουι και της Ιμάν με τα ναρκωτικά - «Ήταν για μένα απόδραση»
MARIE CLAIRE

Λέξι Τζόουνς: Η μάχη της κόρης του Ντέιβιντ Μπόουι και της Ιμάν με τα ναρκωτικά - «Ήταν για μένα απόδραση»

Μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης όταν ο πατέρας της αγωνιζόταν κατά του καρκίνου

Λέξι Τζόουνς: Η μάχη της κόρης του Ντέιβιντ Μπόουι και της Ιμάν με τα ναρκωτικά - «Ήταν για μένα απόδραση»
Σε ένα βίντεο που ανέβασε στα social media η Lexi Jones, η κόρη των David Bowie και Iman, περιέγραψε τη δική της μάχη αποτοξίνωσης. Στην εφηβεία της, και ενώ ο πατέρας της αγωνιζόταν κατά του καρκίνου, είχε μπει σε κέντρο απεξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες και το αλκοόλ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης