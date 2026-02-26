Μια συναυλία αφιερωμένη στη γυναίκα ως δημιουργό και ως ηρωίδα, μέσα από δύο σπάνια και συναρπαστικά έργα
Μια συναυλία αφιερωμένη στη γυναίκα ως δημιουργό και ως ηρωίδα, μέσα από δύο σπάνια και συναρπαστικά έργα

Την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 20:00, από τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων υπό τη μουσική διεύθυνση της Μάτας Κατσούλη, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Μια συναυλία αφιερωμένη στη γυναίκα ως δημιουργό και ως ηρωίδα, μέσα από δύο σπάνια και συναρπαστικά έργα
Η γυναικεία παρουσία στη μουσική, ως δημιουργική φωνή αλλά και ως εμβληματική δραματική μορφή, βρίσκεται στο επίκεντρο της συναυλίας «Γυναίκα» που παρουσιάζει η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, τη Δευτέρα 10 Μαρτίου, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», σε μουσική διεύθυνση της Μάτας Κατσούλη.

